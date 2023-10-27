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أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر

10/27/2023 3:14:44 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -اتهمت منظمة "أوكسفام" الخيرية، إسرائيل بـ"العقاب الجماعي" لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة، قائلة إن استخدام سلاح المجاعة "أمر لا يغتفر".
وكتبت "أوكسفام"، اليوم الجمعة على حسابها عبر منصة "إكس" إن "الدعوة إلى المساعدات العاجلة ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان".

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