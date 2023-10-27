ماكرون يطالب بـ هدنة إنسانية في غزة

ماكرون يطالب بـ هدنة إنسانية في غزة
التاريخ
10/27/2023 3:14:43 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى "هدنة إنسانية" في الحرب على قطاع غزة "لتنظيم حماية" السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك عقب قمة أوروبية في بروكسل.
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