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ماكرون يطالب بـ هدنة إنسانية في غزة

10/27/2023 3:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى "هدنة إنسانية" في الحرب على قطاع غزة "لتنظيم حماية" السكان المدنيين في قطاع غزة، وذلك عقب قمة أوروبية في بروكسل.

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