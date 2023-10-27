نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الجمعة، الزملاء للمشاركة بالبرنامج الذي وضعته النقابة للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد المجلس في بيان، أن المجلس اتخذ منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة العديد من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع التي يتعرض لها الأشقاء ، من خلال برنامج وجدول منسق بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية.
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