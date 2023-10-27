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نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

10/27/2023 3:14:43 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الجمعة، الزملاء للمشاركة بالبرنامج الذي وضعته النقابة للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين.
وأكد المجلس في بيان، أن المجلس اتخذ منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة العديد من الإجراءات للتعامل مع الأوضاع التي يتعرض لها الأشقاء ، من خلال برنامج وجدول منسق بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية.

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