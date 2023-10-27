عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – طالب عدد من الشباب والشابات والخريجين من محافظة عجلون مجلس المحافظة العمل على إيجاد مشاريع تنموية كبرى بالتشاركية مع القطاع الخاص تساهم في التشغيل .
وقال عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في عجلون هاشم المومني إن عجلون بحاجة الى دعم ومساندة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية الاقتصادية التي تعمل على تشغيل اكبر عدد ممكن من أبناء وبنات المحافظة مبينا انه لا يوجد تنمية دون التشاركية مع القطاع الخاص .
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