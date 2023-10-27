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قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

10/27/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشهد قطاع غزة مساء الجمعة قصفا عنيفا من الطيران الحربي الإسرائيلي.
وأكدت وسائل إعلام انقطاع الاتصالات بشكل تام في القطاع.

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