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بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

10/27/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ندعو وسائل الإعلام الغربية إلى وقف سياسة تبنّي الرواية الصهيونية المضلّلة والحرص على المهنية في نقل الحقيقة من قطاع غزة
نجدد في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوتنا للمؤسسات الإعلامية الغربية بضرورة الالتزام بمعايير التغطية الصحفية المهنية
ووقف سياسة التبني الأعمى للرواية الصهيونية القائمة على الزيف والتضليل وقلب الحقائق، وألَّا تكون شريكةً في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وفي شيطنة مقاومته التي تدافع عن شعبها، وتصدّ عدوّاً همجياً يرتكب أبشع المجازر بقتله

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