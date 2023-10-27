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الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

10/27/2023 3:14:42 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة في الساعة العاشرة مساء اليوم، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر، بعد التصويت.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى.

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