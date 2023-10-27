الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة
التاريخ
10/27/2023 3:14:42 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، البت في مشروع القرار الخاص بالعدوان الإسرائيلي على غزة في الساعة العاشرة مساء اليوم، على أن تستمر المناقشة بعد ذلك، كما هو مقرر، بعد التصويت.
وجاء قرار الجمعية العامة بناء على اقتراح من الأردن الذي قدم مشروع القرار مدعوما من 42 دولة أخرى.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27102023000208011052ID1107320659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.