الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً
التاريخ
10/27/2023 3:14:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مصدر أمني لبناني، أن الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف دورية للجيش اللبناني قرب بلدة عيترون.
وأضاف المصدر، أن القصف الإسرائيلي استهدف الدفاع المدني .
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