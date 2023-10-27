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الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

10/27/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد مصدر أمني لبناني، أن الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف دورية للجيش اللبناني قرب بلدة عيترون.
وأضاف المصدر، أن القصف الإسرائيلي استهدف الدفاع المدني .

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