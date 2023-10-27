غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت
التاريخ
10/27/2023 3:14:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت شركة "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بيانا بشأن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.
وقالت جوال مساء اليوم الجمعة، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.
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