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غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

10/27/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت شركة "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، بيانا بشأن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة.
وقالت جوال مساء اليوم الجمعة، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.

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