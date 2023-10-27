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الاحتلال يعتدي على فلسطيني ويستولي على مركبته شرق بيت لحم

10/27/2023 3:14:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على مواطن فلسطيني واستولت على مركبته في قرية كيسان شرق بيت لحم.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعدت بالضرب المبرح على الشاب أمجد يعقوب غزال (30 عاما)، واستولت على مركبته القانونية.
يشار إلى أن قوات الاحتلال ومستعمريه صعدوا في الفترة الأخيرة، من انتهاكاتهم التعسفية بحق سكان قرية كيسان، تتمثل بالهجوم عليهم بالضرب، ومنعهم من السير بمركباتهم على الطريق الذي يمر بمحاذاة القرية، إضافة إلى الاعتداء على رعاة الأغنام.




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