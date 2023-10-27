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5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

10/27/2023 3:14:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ‎أصيب خمسة شبان بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر ، بأن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، خلال المواجهات التي اندلعت قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، نقلوا على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة.




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