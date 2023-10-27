5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

5 إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
التاريخ
10/27/2023 3:14:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب خمسة شبان بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر ، بأن خمسة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، خلال المواجهات التي اندلعت قرب الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، نقلوا على إثرها لمستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة.
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