الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يكشف حصيلة جديدة لقتلاه منذ بدء عملية طوفان الأقصى
التاريخ
10/27/2023 3:14:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشف الجيش الإسرائيلي في آخر تحديث لبياناته، عن عدد قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.
وأظهر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتلى في صفوفه ما بين ضباط وجنود بلغ 310 قتلى، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
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