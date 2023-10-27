الإصلاحات التي يمكن أن تسمح لمنظمة التحرير بالقيادة والسلطة الفلسطينية بالحكم

MENAFN - Amman Net) على مدى العقد الماضي، كان من الواضح أن "عملية السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحولت منذ فترة طويلة إلى أكثر من مجرد تمرين ممتد على تأجيل الأمور إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أدى غياب العنف المستمر على نطاق واسع إلى إنتاج وهم الاستقرار. ولكن حتى أولئك الذين لم يستسلموا للشعور بالرضا عن الذات أصيبوا بالصدمة إزاء اندلاع الحرب المدمرة التي اندلعت منذ هاجمت حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

لقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية خسائر في الأرواح على نطاق مروع. وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذه هي الخسارة الأكثر تدميراً بين المدنيين منذ 75 عاماً من وجودها. وقُتل من الفلسطينيين في الأيام الخمسة عشر الأولى من هذه الحرب عدد أكبر مما قُتل خلال الانتفاضة الثانية، التي استمرت أكثر من خمس سنوات، وكل جولات العنف منذ ذلك الحين مجتمعة. والأسوأ من ذلك أنه يبدو من المرجح أن يموت آلاف أخرى من المدنيين الفلسطينيين إذا واصلت إسرائيل هدفها المعلن (وإن كان بعيد المنال) المتمثل في القضاء على حماس. وسوف تترتب النتيجة نفسها حتى على الهدف الأقل طموحاً المتمثل في القضاء على البنية التحتية لحماس.

وفي ظل هذه الظروف، فإن الأولوية الأولى لابد أن تكون وقف الاندفاع نحو الهاوية. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على حماس أن تطلق سراح المدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم دون قيد أو شرط. لقد كان إطلاق سراح بعض الأسرى مؤخراً خطوة إلى الأمام، ومن الواقعي أن نتوقع إطلاق سراح المزيد.

لكن لا يبدو أن إسرائيل في مزاج يسمح لها بالتفكير في أي حديث عن وقف إطلاق النار في هذا الوقت - وحتى الآن، على الأقل، لم تكن إدارة الرئيس بايدن مستعدة للضغط على الإسرائيليين للنظر في هذا الخيار. وبدلاً من ذلك، كانت الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تأجيل الغزو البري لغزة حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن. إن بداية مثل هذه العملية من شأنها أن تؤدي إلى مذبحة لا مثيل لها، وتضخيم خطر نشوب صراع إقليمي أوسع، وربما تهدد الحكومات في عدد من الدول العربية، والتي قد تصبح غير مستقرة في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية. كما أن الغزو الإسرائيلي لغزة من شأنه أن يزيد من تعريض السلطة الفلسطينية للخطر، وهي ضعيفة بالفعل، مع تزايد الغضب في الضفة الغربية. على خلفية هذه الاعتبارات، كان من الصعب رؤية الازدراء الذي يوجهه المسؤولون الإسرائيليون للأمين العام للأمم المتحدة بسبب دعوته الأخيرة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء ما أسماه "المعاناة الملحمية" في غزة، باعتباره أي شيء غير تهور التهديد وإثارة الحروب.

لا يزال هناك بعض الأمل في أن يؤدي إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين المحتجزين إلى توفير مساحة كافية للدبلوماسية العربية والدولية لإيجاد إجابة سريعة على سؤال ما سيحدث في "اليوم التالي"، أي من سيحكم في أعقاب العملية الإسرائيلية المستمرة.

إحدى الأفكار التي يجب استبعادها من الاعتبار هي فرض أي ترتيب معين على الفلسطينيين بعد إجبارهم على الخضوع. ومن المستبعد أيضًا دون الكثير من المداولات فكرة أن السلطة الفلسطينية، في تشكيلتها الحالية، ستعود إلى ممارسة سلطتها على قطاع غزة.

فمن ناحية، من المشكوك فيه أن تكون السلطة الفلسطينية بتشكيلها الحالي على استعداد لتحمل مسؤوليات حكم غزة بعد الهجوم الإسرائيلي القاتل والمدمر. وحتى لو سعت السلطة الفلسطينية إلى القيام بهذا الدور، فإنها لن تكون قادرة على القيام به، خاصة وأن شرعيتها المتضائلة بالفعل تتلاشى بسرعة تحت ضغط الحرب المستمرة.

لكن السلطة الفلسطينية المعاد تشكيلها بشكل صحيح قد توفر الخيار الأفضل "لليوم التالي" وما بعده، مما يوفر حلقة وصل لإنشاء جهد مملوك إقليمياً ومدعوماً دولياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار يعالج بمصداقية نقاط الضعف الهيكلية التي أفسدت السلطة الفلسطينية. عملية السلام على مدى العقود الثلاثة الماضية.

الطريق إلى الأمام

تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 ككيان حكم انتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاقيات أوسلو، التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية نيابة عن الشعب الفلسطيني. لكن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية سرعان ما بدأتا تعانيان من تآكل الشرعية الناجم عن فشل إطار أوسلو في الوفاء بوعده بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وتحتلها منذ ذلك الحين. إن خيبة الأمل التدريجية بشأن جدوى هذا الهدف، وما صاحب ذلك من ارتفاع في دعم المقاومة المسلحة، كما تبنته حماس وغيرها من الحركات السياسية التي عارضت إطار أوسلو منذ البداية، قد ساهمت في هذا التآكل، مما يدعو إلى التشكيك في استمرار صلاحية اتفاق أوسلو. ادعاء منظمة التحرير الفلسطينية بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وإلى جانب سوء الحكم المزمن من قبل السلطة، فإن استبعاد مجموعة واسعة من الفصائل السياسية الفلسطينية والتوجهات السياسية لم يترك لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مكانة كبيرة بين الفلسطينيين.

كان ينبغي إصلاح وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة، ولم تكن إلحاح هذه المهمة أكبر مما هي عليه اليوم. ويجب أن تكون الخطوة الأولى هي التوسع الفوري وغير المشروط لمنظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كافة الفصائل والقوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. لقد فازت حماس بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وعلى الرغم من عدم إجراء مثل هذه الانتخابات منذ ذلك الحين، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن حماس استمرت في التمتع بدعم شعبي كبير. علاوة على ذلك، فمن المستحيل أن نرى كيف يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تلتزم بمصداقية بنبذ العنف كجزء من أي محاولة لاستئناف عملية السلام إذا لم تكن حماس والفصائل ذات التوجهات المماثلة ممثلة.

ويمكن توسيع منظمة التحرير الفلسطينية دون أن تضطر إلى التخلي عن متطلبات عملية السلام. ولكن هذه العملية لابد أن تتغير جذرياً على النحو الذي يعالج الأسباب الجذرية وراء فشلها في تحقيق النتائج على مدى العقود الثلاثة الماضية.

فأولاً وقبل كل شيء، يتعين على إسرائيل أن تعترف رسمياً بحق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. ومن خلال القيام بهذا فإن إسرائيل تكون مجرد رد بالمثل على جوهر اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود على أرضها. "السلام والأمن"، الذي تم تكريسه في إعلان الاعتراف المتبادل الصادر عن اتفاقات أوسلو في عام 1993. وإلى أن يتم تأمين هذا الاعتراف، تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية الموسعة أن تتبنى برنامجاً يعكس الطيف الكامل من وجهات النظر الفلسطينية حول ما يشكل تسوية مقبولة بينما ولا تزال تحافظ على مسار يؤدي إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.

وأخيراً، ووفقاً للقانون الأساسي، تتولى السلطة الفلسطينية، من خلال حكومة توافق عليها منظمة التحرير الفلسطينية الموسعة، السيطرة الكاملة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة انتقالية متعددة السنوات. خلال تلك الفترة، ستكون جميع التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجميع العمليات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية مدعومة بالتزام متبادل صارم باللاعنف. وفي نهاية تلك المرحلة، ستجري السلطة الفلسطينية انتخابات وطنية في موعد يتم الاتفاق عليه في بداية الفترة الانتقالية.

لقد اقترحت لأول مرة إصلاحات مماثلة في وزارة الخارجية في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، لا شك أن الخلاف الداخلي والانقسامات الفئوية تعرقل النظر في هذه الإصلاحات، ناهيك عن تبنيها. ولكن نظرا لخطورة الوضع الحالي، فربما حان وقتهم أخيرا - وإن كان بعد فوات الأوان، بطبيعة الحال، بالنسبة للآلاف الذين لقوا حتفهم بالفعل. ولكن بتشجيع ودعم الدول العربية، يمكن لهذه الخطة أن تقدم طريقاً جديراً بالثقة للمضي قدماً. وأياً كانت عيوبه أو تعقيداته، فمن المؤكد أنه سيكون أفضل من الخيارات التي تدرسها إسرائيل الآن، وكلها سوف تؤدي إلى المزيد من العنف وسفك الدماء مع تضاؤل فرص التوصل إلى سلام دائم.

· المقال ترجمة عن موقع فورين بوليسي / سلام فياض رئيس وزراء فلسطيني سابق ومحاضر في جامعة برنستون الأمريكية