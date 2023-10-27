الإصلاحات التي يمكن أن تسمح لمنظمة التحرير بالقيادة والسلطة الفلسطينية بالحكم

(MENAFN
- Amman Net) على مدى العقد الماضي، كان من الواضح أن "عملية السلام" بين الإسرائيليين والفلسطينيين تحولت منذ فترة طويلة إلى أكثر من مجرد تمرين ممتد على تأجيل الأمور إلى ما لا نهاية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، أدى غياب العنف المستمر على نطاق واسع إلى إنتاج وهم الاستقرار. ولكن حتى أولئك الذين لم يستسلموا للشعور بالرضا عن الذات أصيبوا بالصدمة إزاء اندلاع الحرب المدمرة التي اندلعت منذ هاجمت حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
لقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية خسائر في الأرواح على نطاق مروع. وبالنسبة لإسرائيل، فإن هذه هي الخسارة الأكثر تدميراً بين المدنيين منذ 75 عاماً من وجودها. وقُتل من الفلسطينيين في الأيام الخمسة عشر الأولى من هذه الحرب عدد أكبر مما قُتل خلال الانتفاضة الثانية، التي استمرت أكثر من خمس سنوات، وكل جولات العنف منذ ذلك الحين مجتمعة. والأسوأ من ذلك أنه يبدو من المرجح أن يموت آلاف أخرى من المدنيين الفلسطينيين إذا واصلت إسرائيل هدفها المعلن (وإن كان بعيد المنال) المتمثل في القضاء على حماس. وسوف تترتب النتيجة نفسها حتى على الهدف الأقل طموحاً المتمثل في القضاء على البنية التحتية لحماس.
وفي ظل هذه الظروف، فإن الأولوية الأولى لابد أن تكون وقف الاندفاع نحو الهاوية. ولتحقيق هذه الغاية، يتعين على حماس أن تطلق سراح المدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم دون قيد أو شرط. لقد كان إطلاق سراح بعض الأسرى مؤخراً خطوة إلى الأمام، ومن الواقعي أن نتوقع إطلاق سراح المزيد.
لكن لا يبدو أن إسرائيل في مزاج يسمح لها بالتفكير في أي حديث عن وقف إطلاق النار في هذا الوقت - وحتى الآن، على الأقل، لم تكن إدارة الرئيس بايدن مستعدة للضغط على الإسرائيليين للنظر في هذا الخيار. وبدلاً من ذلك، كانت الولايات المتحدة تحث إسرائيل على تأجيل الغزو البري لغزة حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن. إن بداية مثل هذه العملية من شأنها أن تؤدي إلى مذبحة لا مثيل لها، وتضخيم خطر نشوب صراع إقليمي أوسع، وربما تهدد الحكومات في عدد من الدول العربية، والتي قد تصبح غير مستقرة في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية. كما أن الغزو الإسرائيلي لغزة من شأنه أن يزيد من تعريض السلطة الفلسطينية للخطر، وهي ضعيفة بالفعل، مع تزايد الغضب في الضفة الغربية. على خلفية هذه الاعتبارات، كان من الصعب رؤية الازدراء الذي يوجهه المسؤولون الإسرائيليون للأمين العام للأمم المتحدة بسبب دعوته الأخيرة إلى وقف فوري لإطلاق النار لإنهاء ما أسماه "المعاناة الملحمية" في غزة، باعتباره أي شيء غير تهور التهديد وإثارة الحروب.
لا يزال هناك بعض الأمل في أن يؤدي إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين المحتجزين إلى توفير مساحة كافية للدبلوماسية العربية والدولية لإيجاد إجابة سريعة على سؤال ما سيحدث في "اليوم التالي"، أي من سيحكم في أعقاب العملية الإسرائيلية المستمرة.
إحدى الأفكار التي يجب استبعادها من الاعتبار هي فرض أي ترتيب معين على الفلسطينيين بعد إجبارهم على الخضوع. ومن المستبعد أيضًا دون الكثير من المداولات فكرة أن السلطة الفلسطينية، في تشكيلتها الحالية، ستعود إلى ممارسة سلطتها على قطاع غزة.
فمن ناحية، من المشكوك فيه أن تكون السلطة الفلسطينية بتشكيلها الحالي على استعداد لتحمل مسؤوليات حكم غزة بعد الهجوم الإسرائيلي القاتل والمدمر. وحتى لو سعت السلطة الفلسطينية إلى القيام بهذا الدور، فإنها لن تكون قادرة على القيام به، خاصة وأن شرعيتها المتضائلة بالفعل تتلاشى بسرعة تحت ضغط الحرب المستمرة.
لكن السلطة الفلسطينية المعاد تشكيلها بشكل صحيح قد توفر الخيار الأفضل "لليوم التالي" وما بعده، مما يوفر حلقة وصل لإنشاء جهد مملوك إقليمياً ومدعوماً دولياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار يعالج بمصداقية نقاط الضعف الهيكلية التي أفسدت السلطة الفلسطينية. عملية السلام على مدى العقود الثلاثة الماضية.
الطريق إلى الأمام
تأسست السلطة الفلسطينية عام 1994 ككيان حكم انتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بموجب اتفاقيات أوسلو، التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية نيابة عن الشعب الفلسطيني. لكن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية سرعان ما بدأتا تعانيان من تآكل الشرعية الناجم عن فشل إطار أوسلو في الوفاء بوعده بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وتحتلها منذ ذلك الحين. إن خيبة الأمل التدريجية بشأن جدوى هذا الهدف، وما صاحب ذلك من ارتفاع في دعم المقاومة المسلحة، كما تبنته حماس وغيرها من الحركات السياسية التي عارضت إطار أوسلو منذ البداية، قد ساهمت في هذا التآكل، مما يدعو إلى التشكيك في استمرار صلاحية اتفاق أوسلو. ادعاء منظمة التحرير الفلسطينية بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وإلى جانب سوء الحكم المزمن من قبل السلطة، فإن استبعاد مجموعة واسعة من الفصائل السياسية الفلسطينية والتوجهات السياسية لم يترك لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مكانة كبيرة بين الفلسطينيين.
كان ينبغي إصلاح وإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة، ولم تكن إلحاح هذه المهمة أكبر مما هي عليه اليوم. ويجب أن تكون الخطوة الأولى هي التوسع الفوري وغير المشروط لمنظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كافة الفصائل والقوى السياسية الرئيسية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. لقد فازت حماس بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في الأراضي الفلسطينية عام 2006، وعلى الرغم من عدم إجراء مثل هذه الانتخابات منذ ذلك الحين، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر أن حماس استمرت في التمتع بدعم شعبي كبير. علاوة على ذلك، فمن المستحيل أن نرى كيف يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تلتزم بمصداقية بنبذ العنف كجزء من أي محاولة لاستئناف عملية السلام إذا لم تكن حماس والفصائل ذات التوجهات المماثلة ممثلة.
ويمكن توسيع منظمة التحرير الفلسطينية دون أن تضطر إلى التخلي عن متطلبات عملية السلام. ولكن هذه العملية لابد أن تتغير جذرياً على النحو الذي يعالج الأسباب الجذرية وراء فشلها في تحقيق النتائج على مدى العقود الثلاثة الماضية.
فأولاً وقبل كل شيء، يتعين على إسرائيل أن تعترف رسمياً بحق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967. ومن خلال القيام بهذا فإن إسرائيل تكون مجرد رد بالمثل على جوهر اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود على أرضها. "السلام والأمن"، الذي تم تكريسه في إعلان الاعتراف المتبادل الصادر عن اتفاقات أوسلو في عام 1993. وإلى أن يتم تأمين هذا الاعتراف، تستطيع منظمة التحرير الفلسطينية الموسعة أن تتبنى برنامجاً يعكس الطيف الكامل من وجهات النظر الفلسطينية حول ما يشكل تسوية مقبولة بينما ولا تزال تحافظ على مسار يؤدي إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.
وأخيراً، ووفقاً للقانون الأساسي، تتولى السلطة الفلسطينية، من خلال حكومة توافق عليها منظمة التحرير الفلسطينية الموسعة، السيطرة الكاملة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة انتقالية متعددة السنوات. خلال تلك الفترة، ستكون جميع التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجميع العمليات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية مدعومة بالتزام متبادل صارم باللاعنف. وفي نهاية تلك المرحلة، ستجري السلطة الفلسطينية انتخابات وطنية في موعد يتم الاتفاق عليه في بداية الفترة الانتقالية.
لقد اقترحت لأول مرة إصلاحات مماثلة في وزارة الخارجية في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، لا شك أن الخلاف الداخلي والانقسامات الفئوية تعرقل النظر في هذه الإصلاحات، ناهيك عن تبنيها. ولكن نظرا لخطورة الوضع الحالي، فربما حان وقتهم أخيرا - وإن كان بعد فوات الأوان، بطبيعة الحال، بالنسبة للآلاف الذين لقوا حتفهم بالفعل. ولكن بتشجيع ودعم الدول العربية، يمكن لهذه الخطة أن تقدم طريقاً جديراً بالثقة للمضي قدماً. وأياً كانت عيوبه أو تعقيداته، فمن المؤكد أنه سيكون أفضل من الخيارات التي تدرسها إسرائيل الآن، وكلها سوف تؤدي إلى المزيد من العنف وسفك الدماء مع تضاؤل فرص التوصل إلى سلام دائم.
· المقال ترجمة عن موقع فورين بوليسي / سلام فياض رئيس وزراء فلسطيني سابق ومحاضر في جامعة برنستون الأمريكية
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