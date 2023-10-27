Saturday, 28 October 2023 06:58 GMT

ستارلينك لغزة.. حملة ضخمة تطالب ماسك بتوفير الإنترنت لسكان القطاع

10/27/2023 3:14:22 PM
(MENAFN- Amman Net) دشن ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حملة تطالب الملياردير إيلون ماسك، بتوفير الاتصالات والإنترنت لسكان قطاع غزة المتضرر بشدة جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه.

وتصدر هاشتاغ "starlinkforgaza" قائمة الحملات الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة في منصة إكس، مع مشاركة شخصيات ومشاهير، بينهم النجم المصري محمد أبو تريكة.

وطالب ناشطون من ماسك الذي يملك شركة "سبيس إكس" المختصة بالأقمار الصناعية، توفير الإنترنت لسكان قطاع غزة الذين بات جلهم دون أي وسيلة اتصال مع الخارج.

وقال المشاركون في الحملة، إن على ماسك أن يقوم بتوفير "ستارلينك" لسكان غزة، على غرار مسارعته لتوفير القمر الصناعي لأوكرانيا التي تعرضت لغزو روسي مطلع العام 2022.

وذكر المشاركون في الحملة أن توفير الاتصالات لسكان قطاع غزة هو واجب إنساني، في ظل عدوان إسرائيلي خلف أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت شركة "جوال" للاتصالات أعلنت مساء الجمعة، أن خدمة الاتصالات والانترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة.

MENAFN27102023000209011053ID1107320652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث