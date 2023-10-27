ستارلينك لغزة.. حملة ضخمة تطالب ماسك بتوفير الإنترنت لسكان القطاع

MENAFN - Amman Net) دشن ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حملة تطالب الملياردير إيلون ماسك، بتوفير الاتصالات والإنترنت لسكان قطاع غزة المتضرر بشدة جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي عليه.

وتصدر هاشتاغ "starlinkforgaza" قائمة الحملات الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة في منصة إكس، مع مشاركة شخصيات ومشاهير، بينهم النجم المصري محمد أبو تريكة.

وطالب ناشطون من ماسك الذي يملك شركة "سبيس إكس" المختصة بالأقمار الصناعية، توفير الإنترنت لسكان قطاع غزة الذين بات جلهم دون أي وسيلة اتصال مع الخارج.

وقال المشاركون في الحملة، إن على ماسك أن يقوم بتوفير "ستارلينك" لسكان غزة، على غرار مسارعته لتوفير القمر الصناعي لأوكرانيا التي تعرضت لغزو روسي مطلع العام 2022.

وذكر المشاركون في الحملة أن توفير الاتصالات لسكان قطاع غزة هو واجب إنساني، في ظل عدوان إسرائيلي خلف أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت شركة "جوال" للاتصالات أعلنت مساء الجمعة، أن خدمة الاتصالات والانترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة بفعل الغارات الإسرائيلية المكثفة.