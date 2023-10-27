الأونروا: 629 ألف مواطن نزحوا في غزة و39 موظفا استشهدوا في القصف الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي.
وقالت الأونروا في تقرير اليوم الجمعة، إن النازحين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يتواجد به 12500 نازح، جلهم من الأطفال والنساء.
وأوضحت أن 39 موظفا تابعا للأونروا، استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسة للعلاج .
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