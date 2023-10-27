الأونروا: 629 ألف مواطن نزحوا في غزة و39 موظفا استشهدوا في القصف الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنها وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي.

وقالت الأونروا في تقرير اليوم الجمعة، إن النازحين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يتواجد به 12500 نازح، جلهم من الأطفال والنساء.

وأوضحت أن 39 موظفا تابعا للأونروا، استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليا في مراكز الإيواء، هم بحاجة ماسة للعلاج .