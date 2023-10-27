المفوض الأممي لحقوق الإنسان: التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN/حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أنه يعد "جريمة حرب".

ودعا تورك في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الجمعة، إلى "الاستجابة لدعوات السلام، وإنهاء العنف"، مؤكدا وجوب أن "تكون هناك جهود قوية للبحث عن بديل لهذه المذبحة"، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري عن استشهاد أكثر من 7300 مواطن، وجرح أكثر من 18500، غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وقال تورك: "منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، يعاني المدنيون الفلسطينيون في غزة من القصف الإسرائيلي المتواصل من الجو والبر والبحر"، مضيفا أن "الآلاف قتلوا بين المباني السكنية والمساجد والمخابز المدمرة، وتلقينا شهادات مروعة لعائلات بأكملها قُتلت في الغارات الجوية على منازلهم، بما في ذلك عائلات موظفينا، وعن المواطنين الذين يكتبون أسماء أبنائهم على أذرعهم للتعرف على أشلائهم، والليالي المرعبة التي يقضيها الناس بلا نوم في الهواء الطلق، مع استمرار الغارات الجوية".

وتابع: "نعرب عن حزننا على فقدان 57 من زملائنا في الأمم المتحدة، والعديد من المدنيين الآخرين، الذين تأثروا بشكل واضح وغير متناسب".

وأشار تورك إلى أنه على الرغم من الأوامر المتكررة التي وجهتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان شمال غزة بالانتقال إلى الجنوب، والتي توحي بأن المنطقة آمنة، فقد تكثفت غاراتها على محافظتين في الجنوب ووسط غزة في الأيام الأخيرة. وفي هذه الأثناء، تتواصل الضربات العنيفة على التجمعات السكانية الشمالية، بما في ذلك مدينة غزة، مجددا التأكيد بأنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وشدد على أن إجبار الناس على الإخلاء في هذه الظروف، بما في ذلك إلى أماكن مثل المنطقة التي حددتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواصي، وفي ظل الحصار الكامل، يثير مخاوف جدية بشأن التهجير القسري، الذي يعد جريمة حرب.

وأكد أن "استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية وخسائر في أرواح المدنيين"، موضحا أن ذلك يخالف القانون الإنساني الدولي.

وأشار المفوض السامي إلى أن "العقاب الجماعي يحدث من خلال قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء، فنقص الوقود أدى إلى إغلاق المستشفيات والمخابز، وأُجبر الناس على النزوح إلى مراكز إيواء مكتظة في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد؛ مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة، مما يثير شبح تفشي الأمراض".

وقال تورك: "تتكشف كارثة إنسانية بالنسبة لـ 2.2 مليون شخص محاصرين داخل قطاع غزة، ويتعرضون لعقاب جماعي"، مؤكدا أن "العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على جميع المواطنين في قطاع غزة، جريمة حرب ويجب أن يتوقف فورا، كما يجب وقف استخدام اللغة اللاإنسانية ضد الفلسطينيين".

ودعا تورك إلى "بذل الجهود لإيجاد مسارات قائمة على حقوق الإنسان دوما، لتحقيق السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولوضع نهاية فورية لهذا التصعيد"، مشددا ضرورة أن "التفاوض لإيجاد مسار للخروج من هذا الوضع الكارثي الذي طال أمده، فلن يتحقق السلام والأمن والعدالة في ظل المسار الحالي، ويجب أن تنتهي دائرة الانتقام وسفك الدماء".