سفراء منظمة التعاون الإسلامي لدى مالطا يبحثون مع وزير الخارجية خطورة الأوضاع في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) فاليتا/PNN/بحث سفراء منظمة التعاون الإسلامي لدى مالطا، مع وزير الخارجية المالطي ايان بورج، خطورة الأوضاع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأعرب السفراء خلال اللقاء الذي جر بطلب من عميد السلك الدبلوماسي، سفير دولة فلسطين فادي حنانيا، في مقر وزارة الخارجية المالطية، عن دعمهم الكامل لجهود الوساطة الدولية والدور الإنساني للمجتمع الدولي في إيجاد حل عاجل للأزمة.

من جانبه، شكر السفير حنانيا، مالطا على دعمها المستمر لفلسطين، داعيا إلى تكثيف الجهود واستغلال موقع مالطا في مجلس الأمن لوقف المجزرة فورا.

وأشاد السفير حنانيا بالجهود التي تبذلها مالطا، وحث المجتمع الدولي على زيادة الضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

بدوره، أكد سفير جمهورية مصر دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، مشددا على حاجة العرب لصوت مالطا لوقف الظلم والعدوان على قطاع غزة، ورفض مصر الكامل حكومة وشعبا بأن يتم تهجير الفلسطينيين وإعادة النكبة، وضرورة إنهاء الحصار وتطبيق حل الدولتين.

من جهته، أكد السفير التركي ضرورة وقف إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل آلاف الضحايا وأغلهم من النساء والأطفال والصحفيين، مشددا على دعم تركيا لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وتقرير مصيرهم عاصمتها القدس الشرقية.

من ناحيتهما، أكد القائمان بأعمال السفارة الليبية والتونسية أهمية وقف العدوان على غزة والتضامن معهم في مواجهة الظلم والاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مصير الشعوب العربية مرتبط بشكل لا يمكن فصله بالقضية الفلسطينية.

من ناحيته، أطلع الوزير بورج السفراء على مجمل مباحثاته خلال زيارته للأمم المتحددة ولقاءاته مع وزير خارجية فلسطين ووزراء خارجية آخرين، مؤكدا دعم مالطا لأي قرار دولي يؤمن تقديم المساعدات لأهل غزة.

وأشار إلى أن مالطا تعمل مع دول مجلس الأمن لإصدار قرار بخصوص الوضع في غزة، مؤكدا حق الشعب في تقرير مصيره واقامته دولته المستقلة.

وأكد بورج استعداد مالطا لتقديم المساعدات، وعبر عن استعداده لدعم أكبر للفلسطينيين في مالطا.

اتفق الحضور على مواصلة التنسيق والتعاون الوثيق لدعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في غزة، وضمان مستقبل آمن ومزدهر للشعب الفلسطيني.