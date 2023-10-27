شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة
التاريخ
10/27/2023 3:14:03 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد عشرات المواطنين، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت الوكالة الرسمية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.
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