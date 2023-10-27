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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

10/27/2023 3:14:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد عشرات المواطنين، وجرح آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة الرسمية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

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