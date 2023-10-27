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إصابة شاب برصاص الاحتلال في مادما جنوب نابلس

10/27/2023 3:14:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا (19 عاما)، أصيب بالرصاص الحي في الفخد، وجرى نقله إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب بالرصاص.

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