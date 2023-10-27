إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي شمال غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الجمعة، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل القرية المغلق بالبوابة الحديدية، احتجزت المصاب لبعض الوقت قبل السماح لسيارة إسعاف فلسطينية بإخلائه الى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج.
ووصفت مصادر طبية إصابة الشاب بالمتوسطة، حيث اخترقت الرصاصة بطنه وخرجت من الظهر.
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