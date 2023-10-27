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إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي شمال غرب رام الله

10/27/2023 3:14:03 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم الجمعة، بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل القرية المغلق بالبوابة الحديدية، احتجزت المصاب لبعض الوقت قبل السماح لسيارة إسعاف فلسطينية بإخلائه الى أحد مستشفيات رام الله لتلقي العلاج.

ووصفت مصادر طبية إصابة الشاب بالمتوسطة، حيث اخترقت الرصاصة بطنه وخرجت من الظهر.

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