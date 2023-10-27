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الفاتيكان: حل الدولتين الوحيد القابل للتطبيق لضمان مستقبل السلام

10/27/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما/PNN/أكد أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بارولين، أن موقف الكرسي الرسولي حول القضية الفلسطينية "شعبان ودولتان، الحل الوحيد لمستقبل السلام".

وقال الكاردينال بارولين، في تصريحات للصحفيين على هامش حدث أقيم في مقر بلدية روما، اليوم الجمعة، إن "حل الشعبين والدولتين كان دائما ولا يزال يمثل موقف الكرسي الرسولي تجاه إسرائيل وفلسطين"، فضلا عن أنه "الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكنه أن يضمن مستقبل السلام والتقارب الهادئ، من خلال الحوار المباشر بين الطرفين"، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء.

وطالب بارولين من العالم "أن ينظر بشكل خاص إلى الأطفال ضحايا هذا الصراع الجديد".

وردا على أسئلة الصحفيين، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان مجددا، "استعداد الكرسي الرسولي الكامل للمساهمة في حل سلمي للشرق الأوسط المطبوع بالتوترات والعنف"، وقال: "سنبذل كل ما بوسعنا، والبابا مستعد جدا لذلك".

وذكر أن "في الوقت الحالي لا توجد فسحات كبيرة لوساطة الكرسي الرسولي"، لكن، "هناك احتمال من خلال حضور الكنيسة المحلية، ومن خلال البطريركية اللاتينية في القدس أن يكون هناك بعض الحوار وتبادل الرسائل، وعلى هذا الجانب نحن نحاول أن نفعل شيئا ما".

وفيما يتعلق بالاجتياح البري المحتمل لقوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، أعرب الكاردينال عن أمله بـ"ألا يكون هناك تفاقم في الوضع وأن يتم حله بطريقة أخرى".

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