أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر

(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN/اتهمت منظمة "أوكسفام" الخيرية، إسرائيل باستخدام سياسة "العقاب الجماعي" لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة.
وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن استخدام إسرائيل سلاح المجاعة هو "أمر لا يغتفر"، مشددة على ضرورة الدعوة إلى توفير المساعدات العاجلة ووقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن "أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي، حتى يرى العالم كيف أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب".
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