أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN/اتهمت منظمة "أوكسفام" الخيرية، إسرائيل باستخدام سياسة "العقاب الجماعي" لأكثر من مليوني مدني في قطاع غزة.

وقالت المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن استخدام إسرائيل سلاح المجاعة هو "أمر لا يغتفر"، مشددة على ضرورة الدعوة إلى توفير المساعدات العاجلة ووقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن "أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة يتعرضون لعقاب جماعي، حتى يرى العالم كيف أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في الحرب".