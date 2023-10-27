مستعمرون يهاجمون المواطنين ويطلقون الرصاص صوب مركبة أحدهم بمسافر يطا

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/PNN/هاجمت مجموعة من المستعمرين المسلحين، مساء اليوم الجمعة، المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة أحدهم، وحطموها في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قرية سوسيا جهاد النواجعة لـ"وفا"، إن مجموعة كبيرة من المستعمرين هاجمت الأهالي في قرية سوسيا، حيث تصدى لهم المواطنون وطردوهم، ونشب عراك بالأيدي بينهم، أصيب على إثره هو وعدد من المواطنين برضوض.

وهدد المستعمرون، المواطنين بالعودة ليلا برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت مصادرة محلية أخرى لمراسلنا، أن مجموعة من المستعمرين قطعت الطريق على المواطن أحمد محمد ارشيدات بالقرب من تجمع أم الخير بمسافر يطا، وأجبرته على النزول من مركبته وأطلقت الرصاص بكثافة عليها وقاموا بتحطيمها.