مستعمرون يهاجمون المواطنين ويطلقون الرصاص صوب مركبة أحدهم بمسافر يطا

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/هاجمت مجموعة من المستعمرين المسلحين، مساء اليوم الجمعة، المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة أحدهم، وحطموها في مسافر يطا جنوب الخليل.
وقال رئيس مجلس قرية سوسيا جهاد النواجعة لـ"وفا"، إن مجموعة كبيرة من المستعمرين هاجمت الأهالي في قرية سوسيا، حيث تصدى لهم المواطنون وطردوهم، ونشب عراك بالأيدي بينهم، أصيب على إثره هو وعدد من المواطنين برضوض.
وهدد المستعمرون، المواطنين بالعودة ليلا برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت مصادرة محلية أخرى لمراسلنا، أن مجموعة من المستعمرين قطعت الطريق على المواطن أحمد محمد ارشيدات بالقرب من تجمع أم الخير بمسافر يطا، وأجبرته على النزول من مركبته وأطلقت الرصاص بكثافة عليها وقاموا بتحطيمها.
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