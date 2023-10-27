كلوب: صلاح من طراز عالمي وتطور ليصبح لاعبا شاملا

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن دور محمد صلاح في ليفربول تطور بشكل كبير منذ وصوله إلى أنفيلد وأن اللاعب المصري يمثل تهديدا كبيرا لأي منافس حتى لو لم يسجل.

وأحرز صلاح هدفه رقم 43 في أوروبا مع ليفربول في الفوز 5-1 على تولوز أمس الخميس في الدوري الأوروبي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجلها أي لاعب لأي من أندية انجلترا.

وسجل صلاح تسعة أهداف وارسل أربع تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

واللاعب البالغ من العمر 31 عاما بات على بعد خمسة أهداف عن تسجيل 200 هدف في مسيرته اجمالا مع ليفربول، وأوضح كلوب كيف تحول مهاجم روما السابق من جناح سريع إلى صانع ذكي للمساحات لصالح زملائه في الفريق.

وقال كلوب للصحفيين اليوم الجمعة "الشاب مو هو لاعب فائق السرعة ويمكنه التقدم من الخلف...منذ قدومه إلى هنا، ومنذ اليوم الأول كان عليه القيام بأشياء مختلفة. تأقلم بشكل جيد للغاية.

"(صلاح) هو صانع اللعب في خط الهجوم وربما كان أكثر من بوبي (فيرمينو) في إعداد الهجمات حيث لا تحتاج (في ظل وجوده) إلى لاعبين يتراجعون إلى الخلف قليلا..هذا ليس جيدا على أي حال لأنك تحتاج إلى لاعبين (مثله) في منطقة الجزاء.

"الأمر الآن يختلف قليلا، خاصة عندما يلعب داروين (نونيز)، لدينا لاعب سريع آخر هناك.

"غير هذا من مركز مو بالتأكيد، وهو ذكي بما يكفي للتكيف مع كل هذه الأمور المختلفة".

ولا يتوقع كلوب أن يتراجع أداء الدولي المصري في أي وقت قريب.

وأضاف كلوب "أعتقد أنه إذا قمنا بفحصه، فإن غالبية عظام جسده ربما تكون بعمر 19 أو 20 عاما، لأنه يحافظ على نفسه في مثل هذه الحالة الجيدة.

"إنه يفهم المساحات بشكل أفضل بكثير، ويعرف كيف يتفاعل اللاعبون معه.

"وبعد ذلك إذا لم يتمكن من التسجيل، فلا يزال من الممكن أن يشكل تهديدا لنا، وهذا أمر بالغ الأهمية حقا".

ويستضيف ليفربول منافسه نوتنجهام فورست بعد غد الأحد، وقال كلوب إنه يأمل في رؤية لاعبه السابق ديفوك أوريجي في تشكيلة المنافس.

ولعب البلجيكي دورا رئيسيا في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 بتسجيل أهداف في قبل النهائي والنهائي.

وقال كلوب "آمل أن يكون لائقا حتى يتمكن الناس من الترحيب به.. فهو يستحق ذلك بالتأكيد.

"لكن بعيدا عن ذلك، لا أتمنى له مباراة جيدة، هذا واضح!".

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