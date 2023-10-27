البطائح وعجمان يقتنعان بتعادل الشوط الأول الإيجابي

تعادل البطائح مع ضيفه عجمان 1-1 بإستاد خالد بن محمد في الشارقة في انطلاقة الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة متوسطة، جاء الهدفان في الشوط الأول ليصل البطائح للنقطة الثامنة وعجمان للنقطة الثالثة مواصلاً صيامه عن تحقيق أي فوز حتى الآن.

بدأت المباراة مفتوحة وكانت هجمات البطائح هي الأخطر خاصة عن طريق أناتول يقابله وليد أزارو في عجمان ونجح حارسا الفريقين علي الحوسني "عجمان" وإبراهيم عيسى "البطائح" في الزود عن المرميين ببراعة، قبل أن ينجح سيكو بابا في تسجيل هدف التقدم للبطائح "ق 28" بعد فاصل من المراوغة وسدد في المرمى وأكملها بالخطأ في مرماه عبد الرحمن راكان، وساهم الهدف في زيادة فعالية هجوم عجمان الذي استشعر خطورة الموقف ونجح وليد ازارو في تعديل النتيجة "ق 45" من خطأ المدافع عبد الله عبد الرحمن الذي اعاد الكرة للخلف.

خطفها أزارو قبل الحارس وسدد في المرمى، وكاد هيكل الشيخاوي أن يسجل هدف التقدم في الوقت البديل من تسديدة داخل الصندوق تدخل فيها دفاع البطائح قبل وصولها للمرمى لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، وبادر عجمان بالهجوم مع انطلاقة الشوط الثاني واقترب من تسجيل الهدف الثاني عبر وليد أزارو الذي وصلت تسديدته للمرمى ولكن زميله برستيج صاحب التمريرة كان في موضع تسلل لم يتردد الحكم سهيل عبد الله في احتساب التسلل "ق 48"، واستمر تبادل الهجمات للفريقين مع أفضلية نسبية لعجمان في الاستحواذ على الكرة حتى انتهت المباراة بهدفي الشوط الأول.

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