خطط (فيفا) الجديدة تثير غضب روابط الدوريات حول العالم

وصف مراقبون فشل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في التشاور مع روابط الدوريات العالمية حول خططه لتوسيع كأس العالم للمنتخبات والنظام الجديد لمونديال الأندية، بـ"الغريب وربما الجنوني".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن (فيفا) أكد إقامة كأس العالم 2026 بمشاركة 48 فريقا، في مارس الماضي، بالإضافة إلى الكشف عن بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا على أن يتم إقامتها كل أربعة أعوام ابتداء من 2025.

وقال منتدى الدوريات الأوروبية، برئاسة ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي أوائل هذا الشهر، إنه سيسعى للحصول على تواجد حقيقي في المناقشات قبل الموافقة على تغييرات (فيفا).

ولا يزال من غير المعروف الطرق التي ستستخدمها بطولات الدوري لعرقلة تقدم خطط (فيفا)، لكن جاكو سوارات، المدير الإداري لمجموعة الدوريات الأوروبية، أعرب عن عدم رضاه عن الطريقة التي يتبعها فيفا.

وقال سوارت: "إنه موقف غريب وربما جنوني، ألا يتم التشاور بجدية مع الجهات الممثلة للدوريات المحترفة في العالم، عندما يتخذ الفيفا من جانب واحد قرارا في أمر مهم مثل تغيير نظام جدول المباريات الدولية".

وأضاف سوارت، الذي تضم مجموعته، الدوري الإنجليزي ودوري البطولة (شامبيونشيب) والدوري الاسكتلندي: "لقد رأينا في السنوات الأخيرة أن البطولات الدولية تزداد وهي بطولات تنظمها الاتحادات، وعوضا عن ذلك فإن المسابقات المحلية متواصلة وتزداد أيضا".

وتابع: "وإذا تناولنا الأمر من المنظور الاقتصادي، فهناك حقيقة مفادها أن غالبية إيرادات المباريات حول العالم تأتي من المسابقات المحلية".

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