يويفا يتلقى أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر بطولة أمم أوروبا يورو 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة تلقيه أكثر من 20 مليون طلب لشراء تذاكر بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" التي تقام العام المقبل في ألمانيا، وذلك خلال المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر.

وكان متاحا أكثر من 2ر1 مليون تذكرة، بأسعار تبدأ من 30 يورو (73ر31 دولار)، في أرخص فئة لمباريات دور المجموعات، في المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر، التي انتهت يوم 26 أكتوبر. وسيتم تخصيص التذاكر عبر قرعة ستقام يوم 14 نوفمبر المقبل.

وقال مارتين كالين، مدير المسابقات باليويفا :" يتزايد الترقب الخاص ببطولة أمم أوروبا في ألمانيا بشكل يومي. العدد الاستثنائي لطلبات التذاكر هو شهادة على الجاذبية المستمرة للبطولة والاهتمام العالمي بها من قبل الجماهير".

وجاء ما يقرب من 65 في المئة من الطلبات من ألمانيا، يليها إنجلترا وفرنسا وإسبانيا والنمسا. في المجمل تلقى يويفا طلبات لشراء التذاكر من 206 دول.

ومن خارج أوروبا جاءت أكثر الطلبات من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والمكسيك. ما يقرب من 525 تذكرة تم طلبها من تلك الدول.

وتم طلب شراء أكثر من 2 مليون تذكرة للمباراة النهائية التي ستقام يوم 14 يوليو في الملعب الأولمبي ببرلين. ويعد هذا الرقم هو 33 ضعف طاقة استيعاب الملعب، وفقا لما ذكره يويفا.

وتقام المرحلة الثانية من عملية بيع التذاكر عقب قرعة دور المجموعات التي تقام يوم 2 ديسمبر المقبل، حيث ستكون مليون تذكرة متاحة للبيع.

وتنطلق منافسات بطولة أمم أوروبا يوم 14 يونيو المقبل في ميونخ.

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