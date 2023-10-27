هزاع وخالد بن سلطان بن زايد يتوجان الفائزين في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة



توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مساء اليوم الفائزين في أشواط الحول ضمن مسابقات اليوم السابع من مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته الـ 17، الذي يقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

حضر التتويج وإعلان النتائج عدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وزوار المزاينة.

وأسفرت النتائج في شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات فوز "سلهوده" لمالكها الشيخ خليفه بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، بينما حلت في المركز الثاني "رسا" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الثالث "بلقيس" لمالكها الشيخ خليفه بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الرابع "شيخه" والخامس "هوايل" المملوكتين لـ الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

واسفرت النتائج في شوط شوط ثنايا شرايا لابناء القبائل 1 - مجاهيم عن فوز "نيلة" لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول ، وفي شوط شوط ثنايا شرايا لابناء القبائل 2 - مجاهيم فازت بالمركز الأول " القعودة " لمالكها ظبيعي عبدالله ظبيعي المنهالي، وفازت بالمركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (1( - محليات " غير " لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وعن شوط ثنايا شرايا لابناء القبائل (2) - محليات فازت بالمركز الأول "السلع" لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لابناء القبائل للشركاء - مجاهيم إلى " الفارعه " لمالكها مسلم حسن الهواملة، بينما ذهب المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل (للشركاء) - محليات إلى "مكيده" لمالكها عبدالله صالح جابر القمدة العامري، أما في شوط ثنايا المهجنات الأصايل ذهب المركز الأول إلى " قيادة " لمالكها رامس مسلم مبارك سعيده الراشدي.

وفي شوط شوط ثنايا تلاد لابناء القبائل 1 - مجاهيم فازت بالمركز الأول " مبروكة " لمالكها الرامس صالح محمد المنهالي، وفازت بالمركز الأول في شوط ثنايا تلاد لابناء القبائل 1 - محليات "الأسطورة" لمالكها راشد علي صياح المنصوري، وعن شوط شوط ثنايا تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم فازت بالمركز الأول "العيله" لمالكها بلاع الدودة محمد عطي العامري، وفي شوط ثنايا تلاد لابناء القبائل 2 - محليات نالت المركز الأول " الهايلة " لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري.

وعلى صعيد آخر، تتوج اللجنة المنظمة لمزاينة سويحان بمهرجان الظفرة، غدا السبت، الإبل المشاركة في أشواط سن الحول للإبل الشريا والتلاد والشركاء من فئات المجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، والتي كانت قد دخلت اليوم إلى شبوك المبيت لعرضها على اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه ومن ثم لجنة التحكيم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز