برشلونة يواجه ريال مدريد غدا في كلاسيكو الوجوه الشابة بالدوري الإسباني

يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد غدا السبت في الجولة الـ11 من المسابقة.

وتقام مباراة القمة "الكلاسيكو" الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي على استاد "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

وعلى مدار المباريات الـ10 الأولى لبرشلونة في رحلة الدفاع عن اللقب، حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم لكنه أهدر 6 نقاط خلال 3 تعادلات، ليحصد 24 نقطة مقابل 25 نقطة لمنافسه العنيد ريال مدريد، الذي مني بهزيمة واحدة وتعادل في مباراة واحدة.

ويضاعف فارق النقطة الواحدة من الندية والمنافسة في هذه المواجهة، التي تحظى بمتابعة عالمية كون الكلاسيكو الإسباني من أبرز مواجهات القمة التي يترقبها عشاق اللعبة في كل أنحاء العالم.

وتمثل المباراة مواجهة مبكرة على الصدارة، برغم وجود جيرونا وأتلتيكو مدريد ضمن السباق المحتدم على صدارة جدول المسابقة في الموسم الحالي.

وبعد سنوات طويلة، اتسم فيها لقاء الكلاسيكو بالمواجهة المثيرة بين العديد من أسماء النجوم المخضرمين في ريال مدريد وبرشلونة، يمكن اعتبار لقاء الغد هو كلاسيكو "الوجوه الشابة" نظرا لهيمنة العناصر الشابة على صفوف الفريقين في الموسم الحالي.

وكانت أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي ونجوم الكرة الإسبانية مثل تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وغيرهم سيطرت على صفوف برشلونة في أجواء مباريات الكلاسيكو على مدار السنوات الماضية.

ولكن هذه الأسماء تبدلت تماما في الموسمين الماضي والحالي، وأصبح الحضور الأقوى في الفريق للعناصر الشابة مثل لامين يامال وأليخاندرو بالدي وجافي وغيرهم، ليكون اعتماد تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق حاليا على هذه العناصر، وهو ما ينتظر أن يسري على لقاء الكلاسيكو غدا.

وفي المقابل، سيكون اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في كلاسيكو الغد على العناصر الشابة التي تركت بصمتها في الموسم الحالي، بدلا من العناصر التي بنى عليها الفريق نجاحاته في مواسم عديد ماضية مثل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما والبرتغالي كريسستاينو رونالدو والبرازيلي مارسيلو.

وإلى جانب النجوم المخضرمين الباقين في الفريق، سيعتمد أنشيلوتي على الوجوه الشابة الموهوبة، ويبرز منها الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام نجم وهداف الفريق هذا الموسم وإدواردو كامافينجا ورودريجو إضافة للمهاجم البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور.

وكان الفريقان التقيا 5 مرات في الموسم الماضي، حيث تبادلا الفوز على ملعبيهما فيما فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وفاز برشلونة 1-0 على ريال مدريد في ملعبه بذهاب نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا ثم فاز ريال مدريد إيابا على ملعب برشلونة 4-0 ليتأهل إلى النهائي.

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