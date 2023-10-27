النصر يعود بالتعادل أمام شباب الأهلي و3 حالات طرد من صفوف الفرسان في ديربي دبي

خرج النصر بنقطة مثيرة وصعبة من أمام مضيفه شباب الأهلي، بعدما نجح في تحويل تأخره في النتيجة إلى التعادل 3-3، في "ديربي دبي" الذي جمع بينهما على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وأحرز أهداف شباب الأهلي رينان وكارتابيا ويحيى الغساني في الدقائق 15 و41 و50، وسجل أهداف النصر غابياديني واغوديلو في الدقيقتين 23 و60، وعادل تعرابت من ركلة جزاء في الدقيقة 64، وشهدت المباراة طرد لوكا لاعب شباب الأهلي، بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة إلى تقنية في الدقيقة 53، وطرد من شباب الأهلي بالبطاقة الحمراء المباشرة أيضاً، مدربه الصربي ماركو نيكوليتش، ومدافعه سالمين في الدقيقتين 90 و2 من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى 14 نقطة وتراجعوا إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن الوصل في الصدارة، ووصل رصيد النصر إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز التاسع، وذلك حتى نهاية مباريات الجولة السادسة مساء غد السبت.

واعتمد شباب الأهلي على الكرات الثابتة في تشكيل خطورة على مرمى النصر، في ظل أداء دفاعي منظم من "العميد" في الدقائق الأولى للمباراة، وهيأ يحيى الغساني كرة لنفسه بعد ركلة حرة لشباب الأهلي، ولعبت ساقطة داخل منطقة الجزاء، وسددها مرت بجوار القائم في الدقيقة 6، في أول الفرص الخطيرة في المباراة، وسيطر بعدها "فرسان دبي"، على مجريات المباراة، وحاصر النصر في نصف ملعبه، حتى نجح شباب الأهلي في تسجيل هدفاً بالدقيقة 15، برأسية قوية من مدافعه رينان، بعد ركلة ركنية لعبت عرضية من كارتابيا.



وأنقذ مؤنس دبور مرمى فريقه شباب الأهلي من هدف التعادل للنصر في الدقيقة 21، ولكن تمكن النصر من تسجيل هدف التعادل بتسديدة من غابياديني في الدقيقة 23، بعد ركلة حرة جانبية مررها عادل تعرابت بذكاء وسط منطقة الجزاء، وتصدت عارضة مرمى النصر لرأسية رينان في الدقيقة 28، وسدد يوسف جابر كرة قوية لشباب الأهلي، وتصدى لها باقتدار أحمد شامبيه حارس النصر في الدقيقة 37، وأطلق كارتابيا كرة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، معلناً هدف ثان لشباب الأهلي في الدقيقة 41.

وعزز يحيى الغساني تقدم شباب الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 50، بعد كرة ارتبك دفاع النصر في إبعادها، وتلقى لوكا لاعب شباب الأهلي، بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 53، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وتنقلب بعدها المباراة، بعدما مرر غابياديني كرة بينية إلى اغوديلو لينفرد ويراوغ المدافع وحارس شباب الأهلي ويسجل هدف ثان للنصر في الدقيقة 60.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر، بعد تسديدة من لاعبه يوري، ولمسة يد من رينان، وسددها عادل تعرابت مسجلاً الهدف الثالث والتعادل ل"العميد" في الدقيقة 64، وطرد الحكم ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي في الدقيقة 90، واشتعلت الأجواء في الدقائق الأخيرة، وطرد مدافع شباب الأهلي سالمين خميس في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

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