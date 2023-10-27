في مباراة شهدت حالتي طرد في صفوف النمور .. الوحدة يحقق فوزاً بشق الأنفس على حساب اتحاد كلباء

حقق الوحدة فوزاً بشق الأنفس 2-1 على حساب ضيفه اتحاد كلباء في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على أرضية ستاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأفلت الوحدة من كمين "النمور" ليعود الفريق إلى سكة الانتصارات بعد عدة هزائم متتالية، ليرفع العنابي رصيده إلى 9 نقاط ويتقدم للمركز السادس مؤقتاً، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 7 نقاط.

سجل هدفي الوحدة عمر خريبين (46) وكريستيان جوانكا من ركلة جزاء (87)، بينما سجل اتحاد كلباء مهدي قائدي (69).

وشهدت المباراة حالتي طرد في صفوف اتحاد كلباء بعدما أشهر الحكم الصربي سردان يوفانوفيتش البطاقة الحمراء في وجه فيليب كيس ودانييل بيسا في الدقيقتين 52 و85.

عانى الوحدة كثيراً أمام الضيوف على مدار شوطي اللقاء، إذ رغم استحواذ العنابي على الكرة أغلب فترات الشوط الأول إلا أن الخطورة كانت من نصيب اتحاد كلباء الذي اعتمد على التحولات الهجومية السريعة من الدفاع للهجوم، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة هدف محقق.

وكاد محمد الشامسي أن يكلف فريقه هدفاً في الدقيقة 15 عد خطأ في التمرير لتذهب الكرة إلى سباداسيو ولكنه سددها بجوار القائم.

ونجح عمر خريبين في التقدم للوحدة مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 46 بعدما تلقى تمريرة آلان داخل المنطقة وروضها باقتدار قبل أن يسكنها الشباك على يمين الحارس عيسى أحمد.

ورغم النقص العددي في صفوف كلباء إلا أن الفريق هدد مرمى الوحدة في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني، وأهدر دانييل بيسا ركلة جزاء في الدقيقة 64 احتسبها الحكم بعد لمس أحمد نور الله للكرة بيديه داخل المنطقة.

وأدرك مهدي قائدي التعادل للضيوف بهدف جميل من كرة ثابتة في الدقيقة 62.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للوحدة نتيجة منع دانييل بيسا للكرة بيديه قبل دخولها الشباك خرج على إثرها بالبطاقة الحمراء، لينجح البديل جوانكا في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز للوحدة.

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