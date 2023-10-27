الحقائق.. وخبث الجماعات الحاقدة

لا تنفصلُ الحملة التي تشنّها الجماعات الحاقدة وأذرعها الإعلامية وشبكات التضليل المرتبطة بها على دولة الإمارات العربية المتحدة عن محاولات الوقيعة العربية - العربية التي تتبناها قوى إقليمية ودولية

حيث تتمسك الإمارات بمبدأ رفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، وتؤكد دوماً ضرورة التصدي الحاسم لها، باعتبارها المسؤولة عن انهيار الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العديد من دول المنطقة.

تقوم العلاقة العربية - الإماراتية على الاحترام المشترك، بحكم طبيعة النظرة للمتغيرات الإقليمية والدولية، والتعاطي معها وفق رؤية تعزّز الأمن القومي العربي، عبر التشاور المستمر حول جميع القضايا والملفات، بما يرسّخ الأمن والاستقرار ومصالح شعوب المنطقة.

هذه الثوابت التي تميّز رؤية الإمارات، تسهم في تحصين الأمن القومي الخليجي- العربي ضد كل مهددات الاستقرار، وتقطع الطريق على أدوار إقليمية تآمرية تقوم بها جهات راغبة في لعب أدوار وظيفية تزعزع الاستقرار، وتخدم أجندات دولية.

لذا.. فليس سرّاً

تبنّى الامارات رؤية واضحة تجاه أزمات المنطقة العربية، وتغليب الحلول السياسية حقناً لدماء الشعوب، وحماية لمقدراتها، وتعزيزاً لقوة دول المنطقة، والتصدي بقوة وحزم لظاهرة التطرف والإرهاب.

هذه المواقف الحازمة تعكّر صفو الجماعات الحاقدة، التي تحاول النيل بصورٍ عدّة من دولة الإمارات، وسياساتها المعززة للأمن والسلم الإقليميين.

فلا تتوقف الحملات النفسية والحروب الدعائية التي تهدف

لتفخيخ العلاقات الإماراتية - العربية، من خلال منابر تحريضية ومنصات مشبوهة تتعمّد الإساءة لعلاقات التقارب، والتشكيك في النوايا والأدوار العروبية وتزييف الحقائق وتشويه الواقع حتى تقطع الطريق على أي تعاون مشترك، لاسيما التعاون الاقتصادي، الذي يستهدف علاج التداعيات الكارثية للفوضى والاضطرابات السياسية التي تعرّضت لها المنطقة العربية منذ ما يسمى الربيع العربي!

فتوظف هذه الحملات المتواصلة لتستغل كل الأحداث (خاصة الكبرى) في العمل على زعزعة استقرار الدول المستهدفة، وتشويه جهودها الدبلوماسية والتنموية، وتشويه صورتها أمام العالم الخارجي، كنوع من الابتزاز

هذه الخطوات التآمرية هي جزء من أدوات الحروب الحديثة التي لا يوجد فيها فاصل بين استخدام كل الأساليب المدنية والعسكرية في استنزاف الدول فيما يُطلق عليها حروب الجيل الرابع، في محاولة لكسر إرادة الطرف المستهدف، بمؤثرات والتي سبق أن طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة إصلاح مجلس الأمن، وتحسين نهج المجلس في التعامل مع الأزمات.

وفي بيان وفد الدولة أمام مجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أكدت معالي ريم الهاشمي ضرورة الحفاظ على نظام دولي قائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن تقسيم العالم بمنطق مع أو ضد لن ينجم معه إلا الفوضى ولن يخرج منه أي طرف منتصراً.

وما حدث من اجتزاء للنصوص وتشويه للحقائق التي طرحتها في خطابها لا ينطلي على الشعوب العربية، ولا يغيّر من الثوابت الإماراتية تجاه القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية وتوافقها مع الرؤية العربية.