الجيش الإسرائيلي يتهم حماس بشن حرب من المستشفيات في غزة

اتهم متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الجمعة حركة حماس باستخدام المستشفيات في قطاع غزة كمراكز عمليات في حربها مع إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري لصحافيين إن "حماس تشنّ الحرب من المستشفيات"، مضيفا أنها "تستخدم أيضا الوقود المخزن في هذه المرافق لتنفيذ عملياتها". ولجأ عشرات آلاف المدنيين الى المستشفيات للاحتماء من القصف.

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