وزير الخارجية الإيراني يؤكد الجاهزية لهجوم إسرائيلي بري على غزة

حذر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، من أن المقاتلين اللبنانيين والفلسطينيين الموالين لطهران يضعون "أصبعهم على الزناد"، تحسباً لعملية برية متوقعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتدعم إيران حركة حماس التي أدى هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر إلى رد فعل كبير للقوات الاسرائيلية، كما تربطها علاقة وثيقة بحزب الله الذي يشن هجمات على مواقع الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.

وقال حسين أمير عبداللهيان الذي التقى قادة فصائل وحركات لبنانية وفلسطينية: "ما توصلت إليه مما سمعته منهم ومن الخطط التي لديهم (...) فإنهم يضعون إصبعهم على الزناد".

وفي حديث إلى الاذاعة الوطنية العامة الأمريكية "ان بي ار" من الأمم المتحدة، حيث يحضر جلسة للجمعية العامة بشأن الحرب في غزة، أضاف عبداللهيان أن أفعالهم ستكون "أكثر قوة وأعمق مما شهدتموه".

وتابع: "لذا أعتقد أنه إذا استمر هذا الوضع، واستمر قتل النساء والأطفال والمدنيين في غزة والضفة الغربية، فسيكون كل شيء ممكناً".

وشدد عبداللهيان على أن المقاتلين سيقررون من تلقاء أنفسهم وليس بطلب من إيران.

وقال: "لا نريد حقاً لهذه الأزمة أن تتسع".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد تنفيذ الولايات المتحدة ضربات الخميس ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا.

وأعلن البنتاغون عن هذه الضربات بعد أن بعث الرئيس جو بايدن برسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأمريكية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين إنّه منذ 17 أكتوبر "هوجمت القوات الأمريكية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرّات في سوريا".

واتهم خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، الولايات المتحدة الأربعاء بأنها "هي من تدير الجريمة في غزة" حيث تشن اسرائيل عمليات قصف ضد حماس منذ هجوم الحركة في السابع من أكتوبر.

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