حمدان بن محمد: كلنا فخر بالدكتورة منى تهلك ومن جديد تثبت بنت الإمارات قدرتها على لعب أدوار وطنية ودولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انتخاب الدكتورة منى تهلك - المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال - لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات.
وقال سموه في تدوينة على "إكس": نبارك انتخاب الدكتورة منى تهلك - المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال - لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات لتسجل إنجازاً إماراتياً وعربياً هو الأول من نوعه
... من جديد تثبت بنت الإمارات قدرتها على لعب أدوار وطنية ودولية في مختلف القطاعات الحيوية وكلنا فخر بالدكتورة منى ونتمنى لها التوفيق في مهمتها المقبلة لخدمة القطاع الطبي العالمي.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN27102023000110011019ID1107320530
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.