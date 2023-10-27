حمدان بن محمد: كلنا فخر بالدكتورة منى تهلك ومن جديد تثبت بنت الإمارات قدرتها على لعب أدوار وطنية ودولية

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، انتخاب الدكتورة منى تهلك - المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال - لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات.

وقال سموه في تدوينة على "إكس": نبارك انتخاب الدكتورة منى تهلك - المدير التنفيذي للشؤون الطبية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال - لرئاسة الاتحاد الدولي للمستشفيات لتسجل إنجازاً إماراتياً وعربياً هو الأول من نوعه

... من جديد تثبت بنت الإمارات قدرتها على لعب أدوار وطنية ودولية في مختلف القطاعات الحيوية وكلنا فخر بالدكتورة منى ونتمنى لها التوفيق في مهمتها المقبلة لخدمة القطاع الطبي العالمي.

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