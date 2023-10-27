عمار النعيمي وأحمد بن سعيد يقدمان واجب العزاء في وفاة خليفة المري

(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة عبيد المرّي، (والد) معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك خلال زيارتهم مجلس العزاء في دبي.
وأعرب المعزون عن خالص مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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