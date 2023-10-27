5 مباريات في انطلاقة دوري الإمارات للسيدات غداً

ينطلق، غداً السبت، دوري الإمارات للسيدات لكرة القدم، بمشاركة 10 فرق تمثل: نادي أبوظبي الرياضي، أكاديمية جو برو، أونكس، أمباير، إيليانس، بيك برو أكس، مبادرة، ليوني، بس أس إيه، وبنات إف سي.

وتشهد الجولة الأولى 5 لقاءات، منها 3 مباريات بملاعب اتحاد الكرة في دبي، يلتقي فيها إيليانس مع بيك برو أكس، ومبادرة مع أونكس، بي إس إيه مع إف سي، فيما يلعب أبوظبي الرياضي مع أمباير على الملعب الفرعي لاستاد الشيخ زايد للكريكيت بأبوظبي، ويحل ليوني ضيفاً على أكاديمية جو برو بملعب مدرسة كينجز بالبرشاء.

وتقام المرحلة الأولى من دوري الإمارات للسيدات بنظام الدوري من دور واحد، وفي المرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق إلى تصنيفين حسب ترتيبهم، ويضم التصنيف الأول الفرق من المركز الأول إلى الخامس، بينما يضم التصنيف الثاني الفرق من المركز السادس إلى العاشر، لتستكمل المنافسة بين الفرق بنظام الدوري من دورين «ذهاباً وإياباً»، على أن يتم تتويج الفريق المتصدر من كلا التصنيفين في ختام المسابقة.



نظام جديد

وأكدت أمل بوشلاخ عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم النسائية، أن منافسات النسخة الجديدة من دوري الإمارات للسيدات تشهد نظاماً جديداً نتج من عملية تقييم شاملة، تمت بعد نهاية الموسم الرياضي الماضي، وحرصت اللجنة على استحداث نظام المسابقة في الموسم الرياضي الجديد، بهدف التطوير وزيادة التنافس بين الفرق المشاركة، من خلال عملية التصنيف في النظام الجديد للمسابقة.

وتمنت أمل بوشلاخ التوفيق للفرق المشاركة في نسخة الموسم الجديد، مشيدة بجهود تجهيز اللاعبات خلال الفترة السابقة، تمهيداً لانطلاق منافسات المسابقة، والتي نتوقع أن تحقق هدف المرحلة الخاصة بعملية التطوير المستهدفة، والتي تخدم كرة القدم النسائية في دولة الإمارات على صعيدي الأندية، والمنتخبات الوطنية.

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