الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت على قرار غير ملزم يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة موعداً للتصويت على قرار غير ملزم يدعو إلى "هدنة إنسانية" في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير القطاع.

ودعا مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، متحدثاً نيابة عن المجموعة العربية المكونة من 22 دولة في الأمم المتحدة والتي قامت بصياغة القرار، إلى عقد اجتماع في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قبل أن يصل جميع المتحدثين البالغ عددهم 112 إلى منصة الجمعية، بسبب الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتسعى المجموعة العربية إلى اتخاذ إجراء من جانب المنظمة العالمية - المكونة من 193 عضواً - بسبب فشل مجلس الأمن الدولي - المؤلف من 15 عضواً - في الاتفاق على قرار بعد أربع محاولات.

على النقيض من مجلس الأمن الدولي، لا يوجد حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة. لذا، فمن المؤكد أن يتم اعتماد القرار.

ولكن في حين أن قرارات المجلس ملزمة قانوناً، فإن قرارات الجمعية العامة ليست كذلك. بيد أنها بمثابة مقياس مهم للرأي العالمي.

ومن شأن هذا أن يصبح أول رد فعل من الأمم المتحدة على هجمات حماس المفاجئة في 7 أكتوبر على إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي المستمر وتعهد تل أبيب بالقضاء على حماس.

في حين أدت هجمات حماس إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، لقي أكثر من 7000 فلسطيني مصرعهم في الغارات الجوية الانتقامية الإسرائيلية، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت يوم الأربعاء، استمرت يوم الجمعة، حيث رددت مندوبة الولايات المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ما قاله المندوب الإسرائيلي في وصفه القرار بأنه "شائن" لعدم ذكر حماس مطلقاً، قائلة إنه "يضر" برؤية حل الدولتين.

ودانت عمان، متحدثة نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، "الحصار" الإسرائيلي على غزة، وتجويع أهلها والعقوبات الجماعية للفلسطينيين. وقالت إن الفلسطينيين لن يتهاونوا في المطالبة "بحقوقهم الشرعية غير المشروطة، وأبرزها حق تقرير المصير وحق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية."

إضافة للمطالبة "بهدنة فورية وإنسانية ومستدامة لوقف الأعمال العدائية،" يطالب القرار المقترح جميع الأطراف بالانصياع الفوري لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، الذي يتطلب حماية المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية الضرورية للبقاء.

يطالب القرار أيضاً بالسماح بإدخال الإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة وأن يكون هناك وصول مستدام للعاملين بالإغاثة الإنسانية. كما يدعو إسرائيل لسحب أوامرها لسكان غزة بإخلاء الشمال والانتقال إلى الجنوب، و"يرفض بشدة أي محاولات للنقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين."

كما يشدد القرار أيضاً على الحاجة "لإرساء آلية بشكل عاجل تضمن حماية السكان المدنيين الفلسطينيين."

ويؤكد القرار "على أهمية منع مزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة،" ويدعو كل الأطراف لممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وذوي النفوذ للضغط عليها "للعمل على تحقيق هذا الهدف."





اقرأ أيضاً:

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبحث الوضع في غزة في جلسة خاصة

شركة تيك توك ترد على اتهام حظر المحتوى المؤيد للفلسطينيين

مسؤول إسرائيلي يشكك في تقديرات الكلفة الحقيقية للحرب في غزة

وزير إسرائيلي: إعادة تأهيل الجنوب بعد هجوم حماس سيستغرق سنوات

إسرائيل تقصف غزة وتستعد لغزو بري وبوتين يحذر من تجاوز الصراع لحدود الشرق الأوسط

مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية

سي إن إن: حماس استخدمت خطوط هواتف تحت الأرض لمدة عامين في التخطيط للهجوم على إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافاً تابعة للجيش السوري رداً على إطلاق صاروخين

السلطات المصرية تعلن إدخال الدفعة الرابعة من المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يدعو الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى الاستقالة



ماذا قالت السيدة الإسرائيلية التي أفرجت عنها حركة حماس؟

الأونروا: غزة تحتاج إلى 160 ألف لتر وقود يومياً لتلبية الاحتياجات الأساسية

إصابة 25 عسكرياً أمريكياً في هجمات بطائرات مسيرة بالعراق وسوريا الأسبوع الماضي

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز