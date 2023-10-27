سافيتش يسجل أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في قمة الدوري السعودي

(MENAFN
- Al-Bayan)
سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
وتسلم ميلينكوفيتش-سافيتش تمريرة طويلة من كاليدو كوليبالي على صدره وسدد في المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.
وكتبت رابطة الدوري عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "هدف سافيتش... أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي حيث استغرق الهدف 45 ثانية فقط".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN27102023000110011019ID1107320525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.