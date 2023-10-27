سافيتش يسجل أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في قمة الدوري السعودي

سجل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي في قمة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتسلم ميلينكوفيتش-سافيتش تمريرة طويلة من كاليدو كوليبالي على صدره وسدد في المرمى من مسافة قريبة في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

وكتبت رابطة الدوري عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) "هدف سافيتش... أسرع هدف في تاريخ مواجهات الهلال والأهلي حيث استغرق الهدف 45 ثانية فقط".

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