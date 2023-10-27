إسرائيل: الصواريخ التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر، اليوم الجمعة، أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان: "تندد إسرائيل بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية من جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل".

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