إسرائيل: الصواريخ التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر، اليوم الجمعة، أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل.
وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان: "تندد إسرائيل بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية من جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل".
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