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إسرائيل: الصواريخ التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون

10/27/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر، اليوم الجمعة، أطلقتها جماعة الحوثي على إسرائيل.

وذكر المتحدث باسم الوزارة في بيان: "تندد إسرائيل بالأضرار التي لحقت بالقوات الأمنية المصرية من جراء الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها منظمة الحوثي الإرهابية بهدف الإضرار بإسرائيل".

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