معرض «مُصنّعِين» يختتم فعالياته بـ3 آلاف مقابلة فورية للتوظيف

اختتمت في أبوظبي فعاليات معرض «مُصنّعِين» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد على 3 آلاف من الشباب الإماراتيين، وعقد مقابلات فورية معهم وفرص توظيف وتدريب مباشرة لـلكفاءات الوطنية في أكثر من 73 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.

ويعتبر «مُصنّعِين» الذي شهد مشاركة شباب من مختلف إمارات الدولة، أول معرض من نوعه يحصل فيه الإماراتيون على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، والذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة في الفترة ما بين 24 - 26 أكتوبر، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات «أدنوك».

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المعرض يتماشى مع المبادرات والمستهدفات الاستراتيجية للوزارة الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز نموه وتنافسيته ومساهمته في التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» كما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

وأضاف: ننظر إلى الاستثمار في الكوادر الإماراتية وتعزيز قدراتهم المهنية في القطاع كتوجه استراتيجي وطني، حيث يملكون مقومات علمية وأكاديمية تنافسية ورفيعة المستوى، وقد شكل المعرض منصة فعالة لتعريف الشباب الإماراتيين بأهمية القطاع الصناعي الوطني، وفرص النمو والتطور المهني والوظيفي المتاحة، والتعرف على مهاراتهم وقدراتهم الحالية، بشكل يعزز القدرة على ربط مهارات الكفاءات الوطنية بمتطلبات سوق العمل والوظائف في القطاع الصناعي الوطني، وستواصل الوزارة إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة لتعزيز وجود ومشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالأخص في مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن «مُصنّعِين» كنموذج عمل تكاملي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين سجل في دورته الأولى نجاحاً مميزا وسط إقبال لأكثر من 3000 من الشباب الإماراتي الراغب في المشاركة في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، والانضمام للبرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة عبر مبادراتها المختلفة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الصناعي ومراكز التدريب المتخصصة في الإمارات.

ووجه السويدي دعوة لكافة الشباب الإماراتي إلى المشاركة في المبادرات والبرامج التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين للمساهمة في مسيرة وجهود تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني والاستفادة من الفرص الواعدة للنمو والتطور التي يحملها القطاع.

من جهته، قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: الحضور الكبير من كوادرنا الوطنية للمعرض يعكس اهتمام شبابنا المواطن بالاستفادة من التوجهات الاستراتيجية والجهود الحكومية المتواصلة لتقديم الدعم لهم وتمكينهم ورفع تنافسيتهم للعمل في القطاع الخاص، ومنه القطاع الصناعي، والذي يلعب دوراً رئيسياً وحيوياً في الاقتصاد الوطني، حيث شهد المعرض تجمعاً لأكثر من 73 شركة صناعية وخدمات في مجال الحديد والصلب والآليات الثقيلة، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لشبابنا المواطن للتوظيف والتدريب في القطاع الصناعي بالدولة.