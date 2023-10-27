«عبد الواحد الرستماني» تتعاون مع «شيري» لتمكين قطاع السيارات في الإمارات

أعلنت شركة عبدالواحد الرستماني، الموزع الرائد للسيارات في الإمارات، عن توصلها إلى شراكة توزيع حصرية مع «شيري»، إحدى أبرز شركات تصنيع السيارات في الصين. وتجمع الشراكة شركتين عملاقتين تتمتعان بالقدرات الفائقة والخبرات الطويلة، إلى جانب السعي الجاد لتحقيق التميز في سوق السيارات على مستوى دولة الإمارات.



وتبدي «شيري» التزاماً راسخاً بالابتكار في مجالها لتعزيز تجربة المستخدم من خلال تطوير منتجاتها المعززة بالتكنولوجيا الذكية، وإحراز التفوق بالاعتماد على أرقى تقنيات الاتصال، إضافة إلى تبنيها نهجاً يتمحور حول الربط الشبكي. واستناداً إلى ثورة إنترنت المركبات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يسهم كل طراز تقدمه الشركة في تبسيط القيادة والارتقاء بفعاليتها.



ويشكل هذا التركيز على الابتكار والسلامة أساس الشراكة بين الطرفين، لدعم طموحاتهما للتوسع في الإمارات. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات: تعتبر مجموعتنا منارة للتميز والابتكار في سوقها منذ ما يزيد على 50 عاماً. ويسرّنا الترحيب بانضمام شيري إلى محفظتنا، لندشّن فصلاً جديداً في مسيرتنا الطويلة، تماشياً مع أهداف الاستدامة الوطنية، والعمل على تكريس جهودنا لتجاوز التوقعات بالاعتماد على الحلول المبتكرة، والإسهام في التأسيس لمستقبل أفضل لحماية البيئة، فضلاً عن مواصلة جهودنا لتلبية الطلب من جانب المستهلكين على السيارات التقليدية، وتعزيز التزامنا برضا العملاء، والحفاظ على ريادتنا في هذا القطاع.



وأضاف: إن إضافة المركبات الكهربائية الهجينة من شيري إلى أسطولنا، يؤكد على التزامنا المشترك إزاء نشر التوعية البيئية، مع ضمان ميزات رائعة في كفاءة استهلاك الوقود.



من جهته قال شين زيانتيان، مدير عام شركة شيري الشرق الأوسط: تمكنت شيري من تعزيز مكانتها كلاعب رائد في عالم السيارات، مستندة في ذلك على تاريخها العريق لأكثر من 26 عاماً كرست جهودها خلالها على الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. ومن شأن شراكتنا مع مجموعة عبدالواحد الرستماني بإرثها العريق في المنطقة، أن تدعم علامتنا التجارية، مع الاستفادة من خبرتها الإقليمية ورؤيتها في السوق، وإبراز التزامنا بالاستدامة والحلول الرائدة. إننا نرى في علامتنا مرادفاً للتميز في قطاع السيارات، كما أننا على يقين تام من أن مجموعتنا القادمة من المركبات الكهربائية والهجينة ستعزز نهجنا الهادف إلى رسم معالم مستقبل وسائل النقل الصديقة للبيئة.



وتقوم الشراكة بين الطرفين على الالتزام المشترك بتحقيق التميز، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية لرضا العملاء، كما يتمتعان بالقدرات الكافية التي تتيح لهما استكشاف الفرص الجديدة، وتزويد العملاء بتجارب مريحة تماماً، وإرساء معايير عملية قابلة للاستخدام.