«مجموعة الفطيم» شريك استراتيجي للنقل الكهربائي في «كوب 28»

أعلنت «مجموعة الفطيم»، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية في الشرق الأوسط والرائدة في قطاع السيارات، عن مشاركتها بصفة «شريك استراتيجي للنقل الكهربائي» في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، والذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.

تأتي مشاركة «مجموعة الفطيم» في هذا الحدث العالمي كشهادة بارزة على الدور الحيوي والرائد الذي تؤديه المجموعة على امتداد القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، فضلاً عن التزامها الراسخ بمعايير الاستدامة.

وقال عمر عبدالله الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم: تتماشى شراكة «مجموعة الفطيم» مع مؤتمر الأطراف (كوب 28) مع رؤية الدولة الهادفة إلى المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات قد أرست معايير جديدة في مجال الاستدامة، وقدمت مثالاً يحتذى به للشركات كافة، فهي من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي وقعت وصادقت على معاهدة باريس للمناخ، إلى جانب إعلانها عن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضاف: إن مستقبل الأعمال والشركات مرتبط بحماية البيئة على كوكبنا، وانطلاقاً من دور «مجموعة الفطيم» كأحد الفاعلين الرئيسيين في قطاع السيارات بدولة الإمارات، فإن مسؤوليتنا تفرض علينا مواصلة الالتزام بأهداف واضحة وقوية في مجال الاستدامة، إلى جانب دعم طموحات دولة الإمارات الخاصة بالعمل المناخي.

وتطمح «مجموعة الفطيم للسيارات»، أحد الأقسام الرئيسية في «مجموعة الفطيم»، إلى توفير 50% من مركبات الطاقة الجديدة، وتركيب 10% من محطات الشحن في دولة الإمارات بحلول عام 2030.

وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، تقدم «مجموعة الفطيم للسيارات» أسطولاً مكوناً من 370 مركبة كهربائية خلال مؤتمر (كوب 28)، تشمل سيارات للركاب وحافلات وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب تركيب محطات الشحن الكهربائي الخاصة بها (Charge2Moov) للمؤتمر.

وعلى مدار الفعالية، ستقوم «مجموعة الفطيم للسيارات» بعرض محفظتها التجارية من حلول النقل الكهربائي، وذلك في الجناح الخاص بها في المنطقة الخضراء من مؤتمر (كوب 28). ويستضيف الجناح مجموعة طرازات المركبات الكهربائية المتطورة من محفظة «مجموعة الفطيم للسيارات». ويتضمن الجناح أيضاً مساحة مخصصة لعرض منظومة المركبات الكهربائية المتكاملة التابعة لمجموعة الفطيم للسيارات، بدءاً من المركبات الكهربائية المعروضة، ووصولاً إلى صالة العرض للسيارات الكهربائية القائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب خدمات ما بعد البيع المبتكرة وتقنيات التدريب على الصيانة.