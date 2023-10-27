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«أمازون الإمارات» توسع تجربة التسوق لتشمل قطر

10/27/2023 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت «أمازون الإمارات» عن توسيع تجربة التسوق الدولية لتشمل قطر، بما يتيح فرصة مميزة للعملاء المحليين، لتصفح وتسوق مئات الآلاف من المنتجات المؤهلة، التي يتم شحنها إليهم من دولة الإمارات.

ويمكن للعملاء في قطر الآن تسوق منتجات، ضمن أكثر من 30 فئة، بما فيها منتجات التجميل، والكتب، والإلكترونيات، والأزياء، والصحة، وأجهزة ومستلزمات المنزل والمطبخ، والرياضة، والألعاب و العديد غيرها، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول العملاء على أفضل المنتجات والعروض المتوفرة على Amazon، وتتوفر تجربة التسوق الدولية على باللغتين العربية والإنجليزية، ومع تخصيص تجربة المستخدم، وفقاً لموقعه وعنوان الشحن الخاص به، ويمكن للعملاء إتمام عملية دفع ثمن مشترياتهم بسهولة على Amazon، من خلال استخدام بطاقات الخصم والائتمان المحلية والدولية، وشحن طلباتهم مباشرة، وتوصيلها إلى عناوينهم في قطر.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يلبي التوسع الجديد في تجربة التسوق الدولية في قطر احتياجات العملاء في الدولة، فكثير من عملائنا في قطر كانوا يرغبون التسوق، والاطلاع على المنتجات المتوفرة في مواقعهم وشرائها بسهولة، ومن خلال هذه التجربة يمكنهم الآن تصفح وتسوق مئات الآلاف من المنتجات، والحصول عليها، من خلال خدمة الشحن والتوصيل مباشرة إلى عتبة بيوتهم».

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