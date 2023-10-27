«إينوك» تنظم فعالية للتبادل المعرفي بمجال التقنية

بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، استضافت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، فعالية مكرسة للتبادل المعرفي، شارك فيها عدد من أبرز الرواد في المجال التكنولوجي، وذلك في إطار جهود المجموعة الرامية لتوفير رؤى تقنية متكاملة تلبي احتياجات فرق عملها وعملياتها التشغيلية، وبهدف الوقوف على الإمكانات الكاملة للابتكار والتكنولوجيا في القطاع.

وشهد الحدث مشاركة شركات تقنية كبرى مثل «إتش بي»، و«لينوفو»، و«هواوي»، و«نيوتانكس»، و«ديل»، و«مايكروسوفت»، و«&e» و«دو»، حيث استعرضت طيفاً من التقنيات الحديثة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتكنولوجيا المستدامة، بالإضافة إلى تقنيات المراقبة وأحدث الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

علاوة على ذلك، رحبت مجموعة «إينوك» بطلاب وأعضاء في الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات الذين قدموا مشاريع ابتكارية في مجال الاستدامة والتكنولوجيا، في حين سلط خبراء الرقمنة من شركة «إرنست آند يونغ»، و«مورو هب» الضوء على أحدث مبادراتهم وخدماتهم.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: لطالما شكلت فرق عملنا الأصول الأكثر قيمة والركيزة الرئيسية لأعمالنا في إينوك، ونحن سعداء بالتواصل مع الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا لتزويد كوادرنا بمنصة تضمن لهم اكتساب المعارف والموارد التقنية. كما وتلتزم المجموعة بتعزيز تبادل الخبرات وتطبيق حلول تقنية متطورة للارتقاء بالتجارب ودعم الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وخلال الحدث، قدم خبراء من مركز دبي للأمن الإلكتروني برنامجاً وافياً يشمل طيفاً واسعاً من التدريبات للتوعية بأهمية الأمن السيبراني. وركز البرنامج على أهمية تغيير سلوك المستخدم النهائي ليغدو جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع السيبرانية، في حين استطاع المشاركون تجربة أحدث حلول التقنية وحصلوا على قسائم وحسومات خاصة لشراء أحدث الأجهزة والحلول التقنية.