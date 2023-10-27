«فيريستات» تطلق تطبيقاً لدعم المستثمرين العقاريين

أعلنت شركة «فيريستات» الرقمية المتخصصة بفحص العقارات ومقرها دبي، عن تعزيز معاملات القطاع العقاري عبر منصة جديدة تقوم بتزويد المشترين والمستأجرين المحتملين بدراسات دقيقة وشاملة ونزيهة لجودة الممتلكات العقارية.

وتعتمد «فيريستات» على حساسات متطورة وتقنية تصوير متقدمة لاكتشاف المشاكل التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما يساعد نظام المنصة القائم على الذكاء الاصطناعي وتكامل تحليلات البيانات في تحديد الأنماط والمخاوف المحتملة، ما يزود العملاء بمعلومات قيّمة لاعتبارات التصميم المستقبلية. وأسهمت تقنيات «فيريستات» في تطوير المعاملات العقارية بدبي، ومعالجة القضايا المرتبطة بالثقة والمساءلة في القطاع، وبالتالي تبسيط العمليات والحد من عمليات التأخير والتردد.

وأكد سهيل داووداني، المدير الإداري لدى «فيريستات»، أهمية التطبيق الجديد في ضوء توجه دبي لتجديد مؤشر بدل الإيجار الرسمي ليشمل عامل الجودة والمرافق أثناء تحديد أسعار الإيجارات. وقال: تتطلب المعاملات العقارية رأس مال كبيراً، ما يزيد من تعقيدات سير المعاملات. ويمكن لشهادة معتمدة صادرة بعد عملية فحص معتمدة أن تخفف بعض المخاوف وتسرّع سير المعاملات في أسواق العقارات الأساسية والثانوية. وهناك حاجة ملحة ضمن القطاع إلى توفير خدمة سهلة الاستخدام يمكن الوصول إليها بسلاسة وبأسعار معقولة، وهذا ما تتمحور حوله فيريستات.

وتشير مصادر القطاع إلى سعي صناع القرار لربط أسعار العقارات بجودتها والمرافق التي تشملها بدلاً من التوجهات الحالية القائمة على المنطقة والمحيط المجتمعي والعلامة التجارية.