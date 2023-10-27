تعاون بين «ماغناتي» و«Alipay+» لدعم مستخدمي المحافظ الرقمية

تعاونت شركة «ماغناتي» المتخصصة في قطاع حلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع «Alipay+»، مزود حلول التسويق والمدفوعات الرقمية العالمية، للعمل معاً على مواصلة تطوير منظومة المدفوعات في المنطقة. وسيسهم هذا التعاون في توفير تعزيز سلاسة وأمان تجربة الدفع للتجار والأعداد الكبيرة من المستهلكين الذين يستخدمون خدمات شركاء محفظة «Alipay+».

وفي ضوء الازدياد الكبير في عدد المقيمين وزوار الإمارات من كل أنحاء العالم، يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تجربة الدفع الرقمي لكل المعنيين؛ حيث ستوظف ماغناتي أحدث تقنيات المدفوعات لتوفير تجربة مريحة ومتكاملة لأكثر من 1.4 مليار مستخدم. وسيتم تحقيق هذه الخطوة من خلال قنوات قبول الدفع بشركة ماغناتي لمدفوعات مستخدمي «Alipay» ضمن واجهة تطبيقات شاملة وموحدة.

وستسهم هذه الخطوة في تسهيل إجراء المدفوعات للمستهلكين في بر الصين الرئيسي وهونج كونج وماكاو وكوريا الجنوبية والفلبين وتايلند وسنغافورة وإيطالية وشراء المنتجات والخدمات من تجار شبكة ماغناتي باستخدام المحافظ الرقمية المفضلة لديهم.

وتعمل «ماغناتي» من خلال هذا التعاون على توسيع خدماتها لإثراء المزايا المتاحة لمستخدمي حلول الدفع الرقمي، مما يوفر لهم الوصول إلى نقاط البيع على امتداد شبكتها التجارية، مع إضافة المزيد من المحافظ الإلكترونية.

وتعمل هذه المبادرة على تبسيط تجربة التسوق للمستهلكين من خلال إلغاء الحاجة إلى حمل النقود أو إدارة صرف العملات غير الضرورية عند الدفع مقابل المنتجات والخدمات لدى تجار «ماغناتي».

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلكين الاستمتاع بخصومات وعروض ترويجية حصرية من قبل التجار من خلال «Alipay+»، مما يعزز تجربة التسوق على كل المستويات.

ومن المتوقع أن يساهم تضمن حلول «Alipay+» في تعزيز مبيعات التجار بشكل كبير، حيث يفضل عدد كبير من المستهلكين الآسيويين الشركات التي تقبل طرق الدفع المفضلة لديهم. بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال تجنب التعقيدات المتعلقة بحمل المبالغ النقدية وتحويل العملات، يمكن للتجار تقليل التكاليف وتحسين كفاءة الأعمال.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»: بصفتها من رواد قطاع المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسر «ماغناتي» أن تتعاون مع «Alipay+» لتوفير منظومة مدفوعات مرنة ومتكاملة، تضمن أفضل الفوائد والمزايا للتجار والمستهلكين على حد سواء. ونتطلع باستمرار إلى تقديم أفضل الحلول لعملائنا وشركائنا.