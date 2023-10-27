بمشاركة 1750 عارضاً .. بيوتي وورلد ميدل إيست أكبر معرض تجاري عالمي متخصص في المنطقة ينطلق بدبي 30 أكتوبر

تنطلق بمركز دبي التجاري العالمي في 30 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة الـ 27 من "بيوتي وورلد ميدل إيست 2023" المعرض التجاري الدولي الأكبر في المنطقة لقطاعات الجمال والرفاهية .

ويعد بيوتي وورلد ميدل إيست 2023 - الذي يستمر حتى 1 نوفمبر المقبل - أكبر معرض تجاري عالمي متخصص في المنطقة، وذلك لتوسعه بنسبة 20٪ عن الدورات السابقة ومشاركة أكثر من 1750 عارضاً من 57 دولة.

ويقدم الحدث مجموعة من الفعاليات منها حفل الجوائز والمنافسات المؤتمرات والتي ستوفر كلها أفضل الفرص للموردين والعلامات التجارية والشركات للتواصل والاستكشاف.

وتشهد فعالية "سيجنيتشر سينت" قيام 15 دار عطور عالمية بالكشف عن رؤيتها للعطر المميز للمعرض، كذلك تم إعداد منصة“فرونت رو من نزيه” لثلاثة أيام لتحتضن العديد من العروض، فيما تتميز أجندة "فرونت رو" لعام 2023، بأنها مليئة بأحدث الصيحات المتطورة وألمع العلامات التجارية.

أما منصة كوينتيسينس – فن صناعة العطور، فهي المنصة الحصرية المخصصة للعطور الفاخرة حيث تضم 34 علامة تجارية، كما يضم مؤتمر "نيكست إن بيوتي" مجموعة من الجلسات المتخصصة.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل جوائز بيوتي وورلد ميدل إيست 2023، يوم 31 أكتوبر في دبي.