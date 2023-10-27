إطلاق العلامة التجارية السياحية الصين ترحب بكم في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد لو يينغ تشوان، نائب وزير الثقافة والسياحة الصينية أن الصين والإمارات شريكان استيراتيجيان، لديهما تاريخ طويل في التعاون السياحي، وأعرب عن أمله في استقبال المزيد من السياح من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصين.
جاء ذلك على هامش احتفالية أقامتها وزارة الثقافة والسياحة الصينية لمناسبة إطلاق العلامة التجارية السياحية للصين في امارة دبي "الصين ترحب بكم" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وشهد الاحتفالية سعادة لو يينغ تشوان نائب وزير الثقافة والسياحة الصينية، سعادة لي شو هانغ القنصل العام الصيني في دبي، عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والجالية الصينية، ومراسلي وسائل الإعلام الصينية والأجنبية، فضلاً عن عدد من الشخصيات البارزة.
و قال سعادة لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي ، إن هذا العام يمثل الذكرى العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، وأن العام المقبل سيشهد الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات مؤكدا أن البلدين يمتلكان موارد سياحية غنية وأن إطلاق علامة "الصين ترحب بكم" سيساهم في تعزيز التبادل السياحي بينهما.
وأكد عصام كاظم أن الصين تعد واحدة من أكبر أسواق السياحة في إمارة دبي، وأن السياح الصينيين في الإمارات يسهمون في تعزيز التنوع الثقافي ويقوي الروابط بين البلدين.
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