إطلاق العلامة التجارية السياحية الصين ترحب بكم في دبي

أكد لو يينغ تشوان، نائب وزير الثقافة والسياحة الصينية أن الصين والإمارات شريكان استيراتيجيان، لديهما تاريخ طويل في التعاون السياحي، وأعرب عن أمله في استقبال المزيد من السياح من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصين.

جاء ذلك على هامش احتفالية أقامتها وزارة الثقافة والسياحة الصينية لمناسبة إطلاق العلامة التجارية السياحية للصين في امارة دبي "الصين ترحب بكم" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد الاحتفالية سعادة لو يينغ تشوان نائب وزير الثقافة والسياحة الصينية، سعادة لي شو هانغ القنصل العام الصيني في دبي، عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والجالية الصينية، ومراسلي وسائل الإعلام الصينية والأجنبية، فضلاً عن عدد من الشخصيات البارزة.

و قال سعادة لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي ، إن هذا العام يمثل الذكرى العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق"، وأن العام المقبل سيشهد الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات مؤكدا أن البلدين يمتلكان موارد سياحية غنية وأن إطلاق علامة "الصين ترحب بكم" سيساهم في تعزيز التبادل السياحي بينهما.

وأكد عصام كاظم أن الصين تعد واحدة من أكبر أسواق السياحة في إمارة دبي، وأن السياح الصينيين في الإمارات يسهمون في تعزيز التنوع الثقافي ويقوي الروابط بين البلدين.