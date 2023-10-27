1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.65 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 245 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 694.96 مليون درهم و199 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 409.99 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74.78 مليون درهم في منطقة اليفرة 1 تليها مبايعة بقيمة 64.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 58.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 231.45 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 26.63 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9.9 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.32 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 13.16 مليون درهم في منطقة الصفوح الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 14.91 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 30.52 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 53.9 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 522.73 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 397.09 مليون درهم و72 رهن فلل وشقق بقيمة 125.64 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 280.85 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 65.02 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 21.21 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 5.3 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.79 ملايين درهم.

